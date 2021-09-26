قرار جديد بمصر / "اليوتيوبرز" و"البلوغرز" في مرمى الضرائب

اسماعيل عبد الحي - بدأت السلطات المصرية إجراءات رسمية لتحصيل ضرائب عن النشاطات الإلكترونية الهادفة للربح، وخاصة بالنسبة إلى شركات التسويق الإلكتروني وصانعي المحتوى المعروفين بـ"البلوغرز واليوتيوبرز".

يأتي ذلك بعد مطالبات كثيرة وجدل كبير لدى الرأي العام حول المكاسب الكبيرة للمدونين عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رضا عبد القادر اليوم السبت، إن وزارة المالية تبذل كل ما لديها من جهد لتحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، خاصة التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية وتحديد من يقوم بها لضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية ولإستيفاء حقوق الخزانة العامة للدولة.

ولفت إلى الدور الذي تقوم به وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة في حصر ومتابعة وتسجيل الشركات التي تمارس نشاط التجارة من خلال المواقع الإلكترونية.

وأشار عبد القادر في بيان إلى أن التجارة الإلكترونية هي صورة مستحدثة من صور التسويق والبيع فرضتها المتغيرات فى تكنولوجيا الاتصالات والتواصل الجديدة، وقد توسع الإعتماد عليها بشكل غير مسبوق عالميا بسبب جائحة "كوفيد 19".