العراق يدعو إيران للبدء بتنفيذ الاتفاقات المتعلقة بالحدود

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 سبتمبر 2021 01:23 مساءً - منذ 6 ثواني

ذكرت وكالة “واع” ان وزارة الخارجية العراقية دعت اليوم الأحد، إيران “للبدء بتنفيذ الاتفاقات المتعلقة بالحدود وكري شط العرب”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، في بيان: إن “وزير الخارجية فؤاد حسين التقى نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، على هامش أعمال الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك”.

وأضاف أن “وزير الخارجية دعا نظيره الوزير الإيراني إلى البدء بالخطوات التنفيذية للاتفاقات المتعلقة بالحدود البرية والبحرية، وكري مجرى شط العرب”.