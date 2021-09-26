ويلات سجون إيران.. وفاة معتقليْن بظروف غامضة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 سبتمبر 2021 01:23 مساءً - منذ 15 دقيقة

آخر تحديث: 26 - سبتمبر - 2021 2:07 مساءً

توفى اثنان من الموقوفين في سجن واقع في جنوب العاصمة طهران، وفق ما أكد مسؤولون في منظمة السجون الإيرانية هذا الأسبوع، مشيرين إلى أن السلطات تحقق في الأسباب التي أدت إلى ذلك.

وأعلنت منظمة السجون ”تشكيل لجنة للتحقيق في وفاة أمير حسين حاتمي في سجن طهران الكبرى“، وذلك في بيان مقتضب نشرته ليلة الأحد، وفقا لوكالة ”فرانس برس“.

ووفق صحيفة ”قانون“ الإيرانية الأحد، يبلغ حاتمي الثانية والعشرين من العمر ويعمل في بازار طهران، ”وتم توقيفه على خلفية إشكال مع شخص آخر“، دون تقديم تفاصيل إضافية.

ويأتي تأكيد وفاة حاتمي، بعد إعلان رئيس منظمة السجون الإيرانية محمد مهدي حاج محمدي الخميس، أنه أمر بالتحقيق في وفاة موقوف آخر في السجن نفسه، هو شاهين ناصري.

وأكد حاج محمدي في بيان نشره موقع ”ميزان أونلاين“ التابع للسلطة القضائية، فتح ”تحقيق لدى الطب الشرعي، ونحن ننتظر نشر التقرير النهائي بشأن هذا الموضوع“.

ويقع سجن طهران الكبرى، المعروف _أيضا_ باسم ”فشافويه“، على بعد نحو 30 كلم إلى الجنوب من العاصمة.

وكان المسؤول الإيراني نفسه أكد في آب/ أغسطس الماضي ارتكاب عناصر في مصلحة السجون ”ممارسات غير مقبولة“، في أعقاب نشر وسائل إعلام خارج البلاد، أشرطة مصوّرة في داخل سجن إوين بشمال العاصمة، أظهرت تعرض موقوفين للضرب وسوء المعاملة.

وتنتقد إيران التقارير التي تصدرها بشكل دوري الأمم المتحدة ومنظمات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، وتتهم فيها طهران بسوء إدارة السجون ومعاملة الموقوفين.

وبين تلك الانتهاكات، ما أظهرته صور نشرتها جماعة إيرانية معارضة تدعى ”عدالة علي“، لوجود عدد من نزلاء سجن إيفين وهم يستغلون مساحة صغيرة جدا للنوم في ظل تفشي فيروس كورونا، وغياب بروتوكول التباعد الاجتماعي.

وكانت منظمة العفو الدولية قالت، في وقت سابق، إن الصور المسربة من سجن إيفين في طهران تظهِر القسوة التي تقوم بها السلطات الإيرانية ضد السجناء.

كما كشف تقرير إيراني عن انتهاكات حقوقية وعنصرية، تطال السجناء العرب في سجون مدينة الأهواز ذات الغالبية العربية، وسط اتهامات للنظام الإيراني بتصفية السجناء العرب المعارضين.

يذكر أن عددا من السجون في إيران، وأشهرها سجن شيبان بالأهواز، كانت شهدت في وقت سابق حالة من التمرد بين السجناء، أسفرت عن سقوط وإصابة عدد منهم على يد قوات الأمن، وذلك احتجاجا على تردي الأوضاع الصحية، وخشية تفشي فيروس كورونا في السجون.