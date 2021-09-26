الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة اثنين من جنوده بالرصاص في جنين

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 سبتمبر 2021 01:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 26 - سبتمبر - 2021 1:48 مساءً

اعترف الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، بإصابة اثنين من جنوده خلال المواجهات التي اندلعت الليلة الماضية في اشتباكات مع عناصر فلسطينية في مدينة جنين بالضفة الغربية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إن “ضابط وجندي من وحدة خاصة أصيبا بجروح خطيرة الليلة الماضية نتيجة اشتباك مع عناصر فلسطينية مسلحة ينتمون لحماس في قرية برقين خططت لتنفيذ عملية “.

وأوضح الناطق اسم الجيش ، أنه تم نقل الجنود المصابين جوًا لتلقي العلاج في المستشفى.

وذكر أن الجيش ذلك جاء خلال تنفيذه لحملة اعتقالات ضد عناصر لحماس في الضفة الغربية شملت ٤ عمليات مختلفة قتل خلالها أربعة نشطاء لحماس في نشاط عسكري لاستهداف مجموعة خططت لتنفيذ نشاطات عمليات.

وفى السياق، قال الناطق باسم سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أبو حمزة إن :” مقاتلونا الأبطال تصدوا ببسالة للتوغل في جنين وخاضوا اشتباكا بطوليًا مع قوات الاحتلال وأوقعوا إصابات محققة بصفوف جنوده”.

أعلنت مصادر طبية ومحلية عن استشهاد خمسة مواطنين فلسطينيين فجر اليوم الأحد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينتي جنين بالضفة الغربية و القدس .