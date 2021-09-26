تحذير مصري من انهيار سد النهضة حال إتمام الملء الثاني

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 سبتمبر 2021 01:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

في الوقت الذي تصر فيه إثيوبيا على إكمال خطوات تعبئة سد النهضة، حذرت دراسة مصرية حديثة، من احتمال انهيار سد النهضة الإثيوبي، مشككةً في قدرة أديس أبابا على إتمام الملء الثاني للسد.

الدراسة بحسب الباحث الرئيسي “هشام العسكري” تم البدء بها منذ أكثر من 8 أشهر، بمشاركة باحثين محليين وبجامعات وهيئات دولية.

وأضاف المتحدث في تصريحات تلفزيونية بأن الدراسة شهدت أيضا مشاركة محمد العاطي، وزير الري المصري، الذي يرأس أيضا وفد بلاده الفني بمفاوضات السد، وذلك “لإبداء رؤى علمية وليست سياسية”، موضحا أن “الدراسة مازالت في طور التحكيم الدولي، واللجنة التحكيمية أرسلت تؤكد أن الدراسة مثيرة للجدل والمادة العلمية بها عالية جدا”، دون تفاصيل حول هذه النقطة.

الدراسة اعتمدت على أشعة مدارية وصور للأقمار الصناعية الأوروبية التي ترصد السد، خلال الفترة من 2016 إلى الملء الثاني للسد في يوليو/ تموز 2021، مضيفا: “نحن لا نقول اتهامات ولن نعادي أحدا، بل نظهر خطرا داهما بشكل علمي قوي وندق ناقوسا حول تهديد كبير يواجه السودانيين، ولا نقدم أبحاثا بصبغة سياسية ونطالب المجتمع الدولي بالتحقق من صحة ما نقول”.

“العسكري” ذكر أن “الدراسة تذهب إلى تهديد مستقبلي باحتمالية انهيار السد حال الملء الكامل”، مشككا في قدرة إثيوبيا على الملء الكامل للسد بـ 74 مليار متر مكعب، وقال: “نحن وقتها سنكون أمام قوة تدميرية لم يشهدها بشر”، مرجحا توقف أديس أبابا عند ملء 30 أو 40 مليار من المياه “كحد أقصى رغم صعوبة ذلك”.

من جانبه، قال عمرو فوزي، الباحث الآخر المشارك بالدراسة، إنها ستعرض على خبراء دوليين ومحليين في جلسة بمؤتمر دولي للمياه سيقام بمصر في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، مشيرا إلى أنه تم اللجوء إلى تلك الدراسة لعدم وجود أية دراسات عن أمان السد من الجانب الإثيوبي.