ما هي المكالمة الوحيدة التي تستطيع منع ترامب من الترشح لانتخابات 2024

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 سبتمبر 2021 01:23 مساءً - منذ 3 ساعات

ألمح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى أنه سيخوض معركة الرئاسة مرة أخرى عام 2024 وأن لا شيء سيمنعه من ترشيح نفسه سوى نصيحة طبية بشأن صحته.

وسأل المضيف التلفزيوني ديفيد برودي، دونالد ترامب الذي لا يزال حتى الآن يرفض الكشف عن خططه لعام 2024 ما الذي قد يمنعه من الترشح مرة أخرى للعودة للبيت الأبيض.

فأجاب ترامب ”حسنا أعتقد أن مكالمة من طبيب أو شيء من هذا القبيل.. أنت تعلم أن أي شيء يمكن أن يحدث حتى ذلك الحين لكني أشعر بحال جيدة“.

ولفتت صحيفة ”ذا هيل“ الأمريكية التي نشرت التقرير السبت إلى أن ترامب، البالغ من العمر الآن 75 عاما، كان سابقا أكبر رئيس يتولى منصبه في عام 2017 قبل أن يفوز الرئيس الحالي جو بايدن في الانتخابات أواخر العام الماضي ويطيح بدونالد ترامب.

وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال المقابلة التلفزيونية تعهد الرئيس الأمريكي السابق أيضا بـ ”القيام بكل ما هو ضروري“ لحماية الوثائق من لجنة مجلس النواب المختارة التي تحقق في أحداث الشغب التي وقعت في السادس من يناير/ كانون الثاني الماضي في مبنى الكابيتول ”الكونغرس“ الأمريكي.

واوضحت أن دونالد ترامب تعهد أيضا برفض مذكرات الاستدعاء للشهادة من مساعديه السابقين من خلال محاولة اللجوء للامتياز التنفيذي على الرغم من أنه لم يعد رئيسا.

وبحسب الصحيفة تحدث ترامب أيضا في المقابلة حول كيفية تجاهله نصيحة أنتوني فوسي، رئيس المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، الذي نصح دونالد ترامب عندما كان رئيسا بشأن فيروس ”كورونا“ والذي يشغل الآن منصب كبير المستشارين الطبيين لجو بايدن.

وقال ترامب ساخرا من أنتوني فوسي ”لقد كان هناك لمدة 40 عاما أو شيء من هذا القبيل.. أليس كذلك؟ لقد كان جزءا من الأثاث في البيت الأبيض.. ولكن إذا فكرت في الأمر، فقد فعلت حقا عكس ما قاله.. إنه مروج أفضل مما هو طبيب ”.