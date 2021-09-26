 العراق.. التيار الديمقراطي يعرب عن إدانته وشجبه الشديدين للنتائج التي خرج بها المجتمعون في اربيل 

محمد الفلاح - الأحد 26 سبتمبر 2021

يعرب التيار الديمقراطي العراقي عن إدانته وشجبه الشديدين للنتائج التي خرج بها المجتمعون في اربيل يوم الجمعة المصادف 25 أيلول 2021، والتي تدعو إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وقال في بيان إن هذه الدعوة المشبوهة التي كانت محط استنكار ورفض من قبل رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب وكذلك معظم الكتل البرلمانية والقوى والأحزاب السياسية، تحاول النيل من الارتباط التاريخي للشعب العراقي الداعم للقضية الفلسطينية العادلة والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن اختيار المكان والزمان والأشخاص لهذه الدعوة هو محط علامة استفهام وهي محاولة لتأزيم الوضع السياسي وإشعال فتيل الفتنة الطائفية والمساس بالسلم الأهلي.

وقال إن قوى وأحزاب وشخصيات التيار الديمقراطي تدعو إلى إدانة واسعة لهذه الدعوات المريبة وكذلك الكشف عن الشخصيات التي نظمتها والجهات الممولة لها وارتباطاتها الخارجية، واتخاذ كل الإجراءات القانونية بحقها.

وجدد دعمه الراسخ للشعب الفلسطيني ولنضاله الجسور ضد الاحتلال الإسرائيلي ونيل حقوقه العادلة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.