شكرا لقرائتكم خبر عن تايوان : 8 إصابة بكورونا ولا حالات وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت تايوان اليوم الأحد ثماني حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ، جميعها قادمة من الخارج ولم تسجل أي حالة وفاة ،طبقا لما ذكره مركز القيادة الرئيسي لمكافحة الأوبئة.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية في تايوان "سي.إن.إيه" اليوم الأحد عن المركز قوله إن ست من الحالات الثماني الجديدة، لمواطنين من ميانمار، سافروا إلى تايوان في نفس الرحلة، يوم الخميس الماضي، ومعظمهم طلاب.

وأضاف المركز أن الحالتين الاخريين القادمتين من الخارج، لمواطنين تايوانيين ، عادا من إندونيسيا والإمارات.

والحالات الجديدة، ترفع إجمالي حصيلة الإصابات في تايوان إلى 16 ألفا و189، من بينها 14 ألفا و415 حالة محلية، تم تسجيلها منذ 15 أيار/مايو الماضي، عندما سجلت البلاد لأول مرة ، أكثر من مئة حالة إصابة بالفيروس في يوم واحد.

واليوم الأحد، هو اليوم الرابع على التوالي، الذي لم يتم فيه تسجيل أي حالات وفاة، حيث مازال عدد حالات الوفاة بسبب الفيروس عند 841 ، حسب بيانات المركز.