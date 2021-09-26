سمير نصري يعلن اعتزاله كرة القدم

وظل نصري بدون نادٍ، منذ رحيله عن أندرلخت، في عام 2020.

وفي حديثه ل صحيفة Le Journal du Dimanche ، أعلن لاعب خط الوسط الفرنسي السابق اعتزاله، وشرح أسباب عدم رغبته في الاستمرار في كرة القدم.

وأجاد نصري اللعب في أكثر من مركز، خاصة في صناعة اللعب والجناح، وأحيانًا يؤدي دور متوسط الميدان الدفاعي.



ولعب نصري المولود في يونيو 1987، في عدد من الأندية الكبيرة، منها آرسنال ومانشستر سيتي الإنجليزيين، وقبلهما بداياته الباكرة في الدوري البلجيكي مع أندرلخت، وحقق معها جميعًا العديد من الإنجازات.

سجل نصري صاحب الأصول الجزائرية، 36 هدفًا، و44 تمريرة حاسمة في 220 مباراة، مع جميع الفرق التي لعب لها.