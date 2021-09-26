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الدوري الايطالي.. لاعب يسجل هدفا وبيده 'زجاجة مياه'

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-09-26 | 11:58

الدوري الايطالي.. لاعب يسجل هدفا وبيده

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تمكن ماتيا ديسترو، مهاجم جنوى، من تسجيل هدفين لفريقه، أمام هيلاس فيرونا، السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من لكرة القدم.

وشهدت المباراة، حادثة غريبة من نوعها، خلال التعادل 3-3 بين جنوى وهيلاس فيرونا على ملعب لويجي فيراريس.

 

وعاد جنوى من تأخره 2-0 بثلاثة أهداف في ثماني دقائق ليتقدم 3-2، وسجل ديسترو هدفين منها.

 

إلا أن الهدف الثاني كان من انفرادة رائعة للاعب، وجاء بشكل لا يصدق، عندما كان ممسكا بزجاجة مياه، حيث كان يأخذ استراحة قبل أن تأتيه الكرة في فرصة سانحة لتنفيذ هجمة سريعة، وفقا لموقع "فوتبول إيطاليا".


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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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