انت الان تتابع خبر محكمة تحقيق الانبار تصدر مذكرة قبض بحق المشاركين في مؤتمر 'التطبيع' (وثيقة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اصدرت محكمة تحقيق الانبار، اليوم الاحد، مذكرة قبض بحق المشاركين في مؤتمر "التطبيع" الذي عقد في اربيل.