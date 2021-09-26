"نايف الحجرف" يدعو لميثاق يواجه الشائعات ونظريات المؤامرة

محمد الفلاح - الأحد 26 سبتمبر 2021

دعا نايف الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى وضع ميثاق لـ"الفضاء المفتوح"، لمواجهة الشائعات ونظريات المؤامرة.



وقال الحجرف في كلمته خلال المنتدى الدولي للاتصال الحكومي المنعقد في إمارة الشارقة في دولة الإمارات، إن الفضاء المفتوح تسبب في انتشار الشائعات ونظرية المؤامرة خلال جائحة فيروس كورونا "كوفيد - 19".

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن "التاريخ أكد لنا أن الشعوب الحية لا تتوقف عند الماضي بل تتطلع نحو المستقبل عبر الاستفادة من دروس الماضي".

وكشف عن "أهمية المنتدى الدولي للاتصال الحكومي تكمن في تحديد متطلبات لازمة للحكومات وطرق اتصالها مع شعوبها".

وأكد أن "المستقبل يتطلب تواصلاً فعالاً وموثوقًا يلبي متطلبات المصداقية والاستباقية والمهنية والاحترافية".

ولفت الحجرف إلى أن "الرسالة الإعلامية تتطلب فريقًا متكاملاً يؤدي رسالته بمهنية ومسؤولية"، مشددا على "أهمية التجديد والابتكار لأن المستقبل يتطلب ذلك، ولا يمكن توقع تفاعل مأمول من رسالة تفتقر إلى الابتكار".

وشدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن العالم والمنطقة يمران بتحديات غير مسبوقة والتواصل الحكومي يمثل بارقة أمل للتغلب على تلك التحديات".

وانطلقت، اليوم الأحد، فعاليات الدورة العاشرة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، وذلك تحت رعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

ويشهد المنتدى الذي ينظمه المركز الدولي للاتصال الحكومي بمركز إكسبو الشارقة في الإمارات، على مدى يومين، حضور 79 شخصية محلية وإقليمية وعالمية من 11 دولة عربية وأجنبية، تضم رؤساء دول سابقين ووزراء وصناع قرار ومسؤولين حكوميين إلى جانب نخبة من المؤثرين والإعلاميين.

ويقدم المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في دورته الجديدة التي تقام تحت شعار "دروس الماضي تطلعات المستقبل".. مجموعة من النماذج البارزة في الاتصال والتواصل مع الشعوب والمجتمعات في ظروف مختلفة ويركز على صنّاع السياسات، ومن أسهموا في نقل الثقافة العربية للعالم.