شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان : القوات المسلحة ملتزمة بعدم الانقلاب على الثورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - لسنا مؤسسة حزبية والقوات المسلحة راسخة متمسكة بوحدة السودان

‏قال رئيس مجلس السّيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إن القوات المسلحة راسخة متمسكة بوحدة السودان، كما أنها ليست مؤسسة حزبية.

وأضاف : لا نجلس على الطاولة مع جهات لديها ولاءات مزدوجة، ولا نقبل بأي تشكيك بولائنا للسودان.

وتابع : هناك بعض الجهات لا تريد إجراء الانتخابات في السودان، مضيفًا : القوات المسلحة ملتزمة بعدم الانقلاب على الثورة.