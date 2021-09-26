شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تستعد لإلغاء الطوارئ مع انحسار كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشار وزير الصحة الياباني نوريهيسا تامورا اليوم الأحد إلى احتمالية إلغاء حالة الطوارئ المفروض لاحتواء فيروس كورونا الخميس المقبل، حيث قال " أعتقد أننا يمكننا فعل ذلك في ظل الوضع الحالي".

ولكنه أوضح أنه لن يتم إلغاء القيود المفروضة على حياة المواطنين مرة واحدة، وفقا لما ذكرته وكالة كيودو اليابانية للأنباء.

وقال الوزير إنه يجب اتخاذ خطوات للموازنة بين إجراءات مكافحة الفيروس واستئناف الأنشطة الاقتصادية " على مراحل" مع متابعة تأثير تخفيف الإجراءات بدقة.

وكانت الحكومة قد طالبت المواطنين في أحدث تعليمات حالة الطوارئ التي تشمل طوكيو و18 مقاطعة أخرى المواطنين بعدم الذهاب للأماكن المزدحمة وإغلاق المطاعم الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي وعدم تقديم المشروبات الكحولية.

وبعدما أثرت موجة التفشي الخامسة لفيروس كورونا على النظام الصحي الياباني، واضطرت الكثير من المواطنين للتعافي في المنزل، تراجع وزارة الصحة حاليا خدماتها الطبية للاستعداد لموجة تفش سادسة محتملة.

وكان رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا قد أعرب أمس السبت عن تفاؤله بشأن إلغاء حالة الطوارئ في اليابان، عندما تنتهى فترة العمل بها في نهاية هذا الشهر، حيث قال إن الوضع الوبائي يتحسن.