شكرا لقرائتكم خبر عن فيكتوريا الأسترالية تسجل 779 إصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت ولاية فيكتوريا الأسترالية 779 إصابة جديدة وحالتي وفاة بكوفيد-19 اليوم الأحد، وهو ما يقل عن الرقم القياسي المسجل في اليوم السابق فيما يضغط رئيس الوزراء الأسترالي على حكومات الولايات لرفع قيود الإغلاق بمجرد تحقيق أهداف التطعيم.

وتمثل هذه الأعداد ثاني أكبر معدل للإصابة في الولاية، بعد أن سجلت 847 حالة أمس السبت، فيما يبذل المسؤولون كل الجهود لاحتواء تفشي سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا التي تجتاح الولاية منذ منتصف العام.

وتكافح فيكتوريا ونيو ساوث ويلز، أكثر ولايتين اكتظاظا بالسكان، لاحتواء السلالة شديد العدوى بينما تكثفان حملات التطعيم لتشمل 80 من السكان، وهو الحد الذي سيسمح للمسؤولين بتخفيف إجراءات الإغلاق الصارمة.

وحصل ثلاثة أرباع الأستراليين على الجرعة الأولى من لقاح مضاد لكورونا بينما حصل نصفهم على الجرعتين.

وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون في مقابلة أذيعت اليوم الأحد إنه يتوقع أن تفتح الولايات الحدود وتخفف القيود بمجرد أن تصل لمستوى 80 بالمئة.

وقال لبرنامج بالقناة السابعة "يتحمل كل منا مسؤولية شخصية عن رعاية صحتنا. لذا فمن المهم أن نمضي قدما".

وأضاف من واشنطن حيث عقد قمة مع زعماء الولايات المتحدة واليابان والهند "يأتي وقت يتعين عليك فيه المضي قدما".

وقال موريسون إن رسالته إلى الأستراليين هي "ما أود أن يحصلوا عليه في عيد الميلاد هو استعادة حياتهم".