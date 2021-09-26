شكرا لقرائتكم خبر عن بعد احتجاز ألف يوم ..كندا تستقبل العائدون من الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، المواطنين الكنديين، مايكل كوفريج ومايكل سبافور، اللذين احتجزتهما السلطات الصينية لأكثر من ألف يوم على خلفية احتجاز المديرة المالية لشركة "هواوي" الصينية، منج وانتشو، في كندا.

ووفقا لما أفادت صحيفة "ذا ستار" الكندية عبر موقعها الإلكتروني، فقد هبطت الطائرة التابعة للقوات الجوية الكندية، التي كانت تقل كوفريج وسبافور، في مطار كالجاري الدولي، جنوب كندا، في ساعة مبكرة من صباح السبت، بعدما أفرجت السلطات الكندية عن منج بناء على اتفاق مع الولايات المتحدة.

ووصل الكنديان بصحبة سفير كندا في بكين، دومينيك بارتون، حيث كان في استقبالهما كل من ترودو ووزير خارجيته، مارك جارنو. وأظهرت الصور احتضان رئيس الوزراء للمواطنين العائدين بينما كانا يسيران على مدرج المطار.

يأتي ذلك بعد عودة منج، ابنة مؤسس "هواوي"، رين زينجفوي، إلى بلادها بموجب تسوية مع وزارة العدل الأمريكية تم بناء عليها سحب طلب تسلمها.