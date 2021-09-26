شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف الأحزاب المصرية يوافق على تأسيس منصة حقوقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية على تأسيس منصة حقوقية تحت مظلة التحالف، تضم في تشكيلها رؤساء لجان حقوق الإنسان في أحزاب التحالف وبعض الشخصيات العامة المهتمة بحقوق الإنسان، فضلاعن منظمات حقوقية.

وبدأ اجتماع المجلس الرئاسي بتحالف الأحزاب المصرية الذى عقد مساء أمس بمقر حزب إرادة جيل، بالوقوف دقيقة حداد على روح المشير محمد حسين طنطاوي، وكان أبرز الحضور هم تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي، وعضو مجلس الشيوخ، والنائب محمد تيسير مطر عضو مجلس النواب، والشيخ على فريج رئيس حزب العربي للمساواة والعدل، وكمال حسنين رئيس حزب الريادة، وطارق درويش رئيس حزب الأحرار، واللواء رءوف السيد رئيس حزب الحركة الوطنية، وحسام الحسينى ممثل حزب الخضر.

من جانبه دعا الدكتور عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي، أن يكون لتحالف الأحزاب المصرية على أراض الواقع من خلال زيارات لمراكز الشباب لإظهار استراتيجية حقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشددا على فكرة أن يكون هناك حراكا فى الشارع المصرى لتحالف الأحزاب الأحزاب المصرية.

من جانبها أشارت جيهان الشريف رئيس حزب الغد المصري أنها تعمل فى المجال الحقوقي من خلال جمعية الصداقة الدولية لحقوق الإنسان، موضحة أن هناك من يحاول من حين لآخر إلى تسيس قضية حقوق الإنسان فى مصر، ويحاولون بشكل أو بأخر الدفاع عن الإرهابيين.

بدوره دعا طارق درويش رئيس حزب الأحرار أن يكون هناك تعاون بين تحالف الأحزاب المصرية وبين لجنتي حقوق الإنسان فى مجلسي الشيوخ والنواب والعمل على توعية المواطن المصرى بما حدث من إنجازات على أراض الواقع فى ملف حقوق الإنسان ومخاطبة دول العالم بأهمية الاسترايجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

فيما أكد الكاتب الصحفي محمود نفادي نائب رئيس حزب إرادة جيل والمتحدث الاعلامى لتحالف الاحزاب المصرية، أن ملف حقوق الإنسان يعد قضية مجتمعية وليس حكومية لأبد أن يكون هناك دور للأحزاب المصرية وتحالف الأحزاب في توعية المجتمع الدولي بهذا الملف ومواجهة المنظمات الخارجية التى تسيء لمصر .

وقال نفادي خلال اجتماع تحالف الأحزاب المصرية لمناقشة دور الأحزاب في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بحضور رؤساء الأحزاب المصرية أن دور التحالف نابع من إرادة مصرية لمخاطبة الداخل والخارج وتصحيح الصورة كاملة عن الوضع في مصر.

كما اقترح نفادي خلال الاجتماع مخاطبة أعضاء تحالف الأحزاب المصرية مخاطبة د ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة الاستعلامات لعقد اجتماع ولقاء مع المراسلين الأجانب في مصر لطرح كافة الأمور فيما يخص ملف حقوق الإنسان وتصحيح الصورة المغلوطة التى تصدرها المنظمات الخارجية بالإضافة إلى إنشاء منصة وخط ساخن لحقوق الإنسان لتلقي وإرسال الشكوي الخاصة بحقوق الإنسان، كما اقترح نفادي مخاطبة وزير التربية والتعليم لتدريس مادة حقوق الإنسان بالمدارس وتدريس الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالجامعات المصرية.



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