غدًا.. إطلاق مبادرة "دوّي" لتمكين الفتيات في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

يطلق فرع المجلس القومي للطفولة والأمومة بأسوان، غدا الاثنين، أولى فعاليات المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوّي" والتي تعد صيحة الفوز والانتصار لحقوق الأطفال" وذلك بمركز شباب أبو الريش.

وقالت الدكتورة فاطمة عنتر مقررة فرع المجلس بأسوان، إن الفعاليات يجرى تنفيذها بالتعاون مع يونيسف، وبالشراكة مع عدد من الوزارات منها، وزارة الثقافة، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة التضامن الاجتماعي، وتأتي في إطار الأنشطة التي يتبناها المجلس لتوفير بيئة آمنة صديقة للطفل والأم في الأماكن الأولى بالرعاية وفي إطار الجهود المبذولة لتمكين الفتية والفتيات من أجل تحسين حياتهم ومهاراتهم.

وأضافت عنتر أن الفعاليات تستمر لمدة 4 أيام، ويشارك فيها حوالي 100 طفل وفتاة، وتتضمن الفعاليات أنشطة ومسابقات ترفيهية ومسرح تفاعلي ومسابقات رياضية.