"الوصية الأخيرة".. وفاة وكيل نيابة قسم أول سوهاج عقب زواجه بشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

خيمت مشاعر الحزن والأسى على أهالي قرية بني عديات بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، حزنًا على وفاة المستشار علي محمد إدريس وكيل النائب العام وكيل نيابة قسم أول سوهاج عقب زواجه بشهر.

"إن نمت وغابت النون فالدعاء وصية بيننا"..هكذا جاءت آخر كلمات الراحل خلال تدوينه له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك.. ولكنه لم يكن يعلم أنها ستكون وصيته لكل أصدقائه ليتفاجئوا بنبأ وفاته ولم يمر على زواجه 30 يومًا، على الرغم من أنّه لم يكن مصابًا بأي مرض، ليصاب الجميع بصدمة وحُزن على وفاته.

"عريس الجنة هتوحشنا يا أبو قلب طيب "..هكذا جاءت كلمات الرثاء للشاب الخلوق الذى وصفه أصدقاءه بأنه كان طيب الخلق وحسن السمعة معروف بالطيبة بين الجميع ويحب الخير لجميع الناس..فخبر وفاته مفزع وصادم للقلوب ولكننا جميعًا جنازات مؤجلة وإنا لله وإنا إليه راجعون.. وسط دعوات له بالرحمة والمغفرة ولزوجته بالصبر على فقدان عريسها".