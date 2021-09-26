باكستان.. مقتل 4 عسكريين بهجوم لجيش تحرير بلوشستان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 33 دقيقة

لقي ما لا يقل عن أربعة عسكريين من حرس الحدود الباكستاني، مصرعهم وأصيب اثنان آخران بجروح في هجوم إرهابي، وفق ما قالت صحيفة Dawn.

ونقلت الصحيفة، عن بيان للسلطات المحلية، أنه تم تنفيذ الهجوم بعبوة ناسفة في إقليم بلوشستان يوم أمس السبت.

وفقا لها، وقع الحادث عندما كان العسكريون ينفذون أعمال الدورية في منطقة هارناي، ومرت سيارتهم على عبوة ناسفة.

ووصل عسكريون آخرون إلى مكان الحادث، ونقلوا الجرحى إلى المستشفى.

وأعلن “جيش تحرير بلوشستان”، وهو جماعة انفصالية، عن تحمله مسؤولية الهجوم.

و”جيش تحرير بلوشستان” منظمة مسلحة تطالب بالحكم الذاتي لإقليم بلوشستان (جنوب غرب)، وتقول إن ضمه إلى باكستان جرى بشكل قسري عقب استقلال الأخيرة عن بريطانيا، عام 1947.

وذاع صيت جيش تحرير بلوشستان” منذ بداية عام 2000، بعد تبنيها سلسلة تفجيرات.

وتنفذ المنظمة المحظورة في باكستان وبعض الدول، هجمات دامية ضد القوات الباكستانية، لاسيما في إقليم بلوشستان.

وأدرجت وزارة الخارجية الأمريكية، في عام 2019 منظمة “جيش تحرير بلوشستان”، التي تنشط في باكستان؛ على قائمتها للإرهاب.