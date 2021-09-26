بدء محاكمة شقيق الرئيس الجزائري الراحل في قضايا فساد

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 44 دقيقة

قالت وسائل إعلام محلية، الأحد، أن محكمة الجنايات الابتدائية بمدينة الدار البيضاء في ولاية الجزائر العاصمة سوف تبدأ اليوم النظر في واحدا من أهم ملفات الفساد والمتعلقة بمحاكمة السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الراحل، عبد العزيز بوتفليقة برفقة 15 متهما آخرين.

وذكر موقع صحيفة “النهار” أن من بين المتهمين رجل الأعمال البارز، علي حداد، المفتش العام السابق لوزارة العدل الطيب بن هاشم، والأمين العام السابق لوزارة العدل لعجين زواوي، ووزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل، وزوجته نجاة عرفات وابناهما سينا و خلدون الفارين.

ويواجه المتهمون جناية التحريض على التزوير في محررات رسمية، والتحريض على التحيز والمشاركة في التحريض على التحيز، وإساءة استغلال الوظيفة والمشاركة في إساءة استغلال الوظيفة،و إعاقة السير الحسن للعدالة والمشاركة في إعاقة السير الحسن للعدالة.

ووردت أسماء مسؤولين سابقين في وزارة العدل بهذه القضية، بعدما ثبت تورطهم في الضغط وممارسة النفوذ لإصدار أحكام أو القيام بإجراءات لفائدة متورطين في قضايا فساد، على غرار قيام المفتش العام السابق لوزارة العدل، بالضغط على القضاة في العديد من الملفات المتابع بها رجال أعمال، بالإضافة إلى “ملفات فساد” وصفت بالكبرى وأنها بالتالي “حولت وزارة العدل مزرعة لرجال الأعمال وأصحاب النفوذ” في عهد وزير العدل الأسبق الطيب لوح”، وفقا لملفات الاتهام.

وكانت المحكمة العسكرية في ولاية البليدة قد أصدرت في يناير الماضي حكما ببراءة كل من السعيد بوتفليقة، ومحمد مدين (المدعو توفيق)، المدير الأسبق لأجهزة الاستخبارات، وبشير طرطاق، منسق الأجهزة الأمنية، ورئيسة حزب العمال لويزة حنون، في قضية “التآمر على الدولة”.

وكانت المحكمة العسكرية في البليدة قد أصدرت حكما، يوم 25 سبتمبر 2019، بالسجن 15 سنة على المتهمين بجناية “التآمر ضد سلطة الدولة، والمساس بسلطة الجيش”.