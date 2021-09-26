الحرس الثوري يكشف عن 6 ميليشيات شكلها قاسم سليماني خارج إيران

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 48 دقيقة

كشف قيادي في الحرس الثوري الإيراني عن هوية الميليشيات المسلحة التي عمل القائد السابق لفيلق القدس قاسم سليماني على تشكيلها خارج إيران.

وقال القيادي في الحرس الثوري اللواء غلام علي رشيد إن سليماني كان أبلغ قادة القوات الإيرانية قبل اغتياله بـ3 أشهر أنه قام بتنظيم 6 جيوش خارج الأراضي الإيرانية، ضمن محور يبدأ من الحدود الإيرانية، ويصل إلى شواطئ البحر المتوسط، وتتمركز هذه الجيوش والحشود الشعبية في مساحة تصل إلى أكثر من ألف و500 كيلومتر.

وأوضح “غلام علي رشيد” أن هذه الجيوش هي حزب الله في لبنان، وحركة حماس، وحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وقوات أنصار الله “الحوثيون” في اليمن، وميليشيات الحشد الشعبي في العراق، والجيش السوري.

اللواء رشيد أضاف أن هذه الجيوش هي “القوة الرادعة أمام الاعتداءات على إيران”، مشيرا إلى أن قاسم سليماني ذكر حينها “أنه في حال أراد العدو استهداف نظام إيران، فعليه أن يواجه هذه الجيوش أولا”.

يذكر أن سليماني قُتل في ضربة جوية أميركية في الثالث من يناير/كانون الثاني 2020 قرب مطار بغداد الدولي.

وسارعت إيران لتعيين إسماعيل قاآني قائدا لفيلق القدس في الحرس الثوري خلفا للجنرال قاسم سليماني قبل مواراة الأخير الثرى.

وشغل إسماعيل قاآني منصب نائب قائد قوة فيلق القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني، وكان له تاريخ طويل من العمل في قوات فيلق القدس ومع قاسم سليماني.