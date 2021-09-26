بينيت يعلق على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في الضفة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 26 - سبتمبر - 2021 10:06 صباحًا

في أول تعليق لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، على الأحداث التي شهدتها مناطق الضفة الغربية، صباح اليوم، وقيام جيش الاحتلال باغتيال فلسطينيين على الأقل.

جاء ذلك خلال إحاطة له وهو في طريقه لعقد لقاءات على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ونقلت قناة “كان” العبرية عن بينيت قوله إن “قوات الجيش تحركت قوات الأمن الليلة الماضية ضد عناصر حمـاس الذين كانوا على وشك تنفيذ عمليات مسلحة قريبا”. وفق زعمه

وأضاف: “لقد تصرف الجنود والقادة في الميدان كما هو متوقع منهم، وأنا أوجه لهم الدعم الكامل”.

وأجرى الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في مناطق جنين والضفة الغربية صباح اليوم، أسفرت عن وقوع شهداء وعدد من الإصابات.

واقتحمت قوات الاحتلال الليلة الماضية بلدة برقين قرب جنين، وأدى الاشتباك مع قوات الاحتلال الى استشهاد 4 شبان.

وقد تزايدت وتيرة الاهتمام الإسرائيلي إعلامياً وأمنياً وسياسياً بمخيم جنين عقب إعادة اعتقال الأسيرين مناضل نفيعات وأيهم كممجي، خاصة أن المخيم يعدّ مركزًا مهمًا ومعقلًا للمقاومة الفلسطينية.