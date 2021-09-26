عاجل.. رئيس الإمارات يعيّن أحمد الزعابي مستشارا له

محمد الفلاح - الأحد 26 سبتمبر 2021

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد مرسوما بتعيين أحمد جمعة الزعابي، مستشارا له، بدرجة وزير.



وشغل الزعابي منصب وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد، بالإمارات، منذ مايو/ أيار 2018، وهو نائب رئيس مؤسسة خليفة الإنسانية.

ويملك المستشار الجديد لرئيس الإمارات خبرة عملية طويلة، حيث تولى كثيرا من المسؤوليات، في مواقع مختلفة.

وأجرت الحكومة الإماراتية أمس السبت تعديلات في تشكيلة مجلس الوزراء بالإمارات، مع تبني منهجية جديدة للعمل الحكومي الاتحادي للسنوات الـ50 القادمة في خطوات تدشن مرحلة جديدة.

ومع إعلانه عن التشكيل الوزاري الجديد بعد التشاور مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إن "الحكومة الجديدة ستعمل بالمنهجية الجديدة التي أطلقناها اليوم، وستركز على الأولويات التي اعتمدها رئيس الدولة ضمن مبادئ الخمسين، وستواكب المرحلة القادمة بكل متغيراتها وتحدياتها وسرعة تطوراتها لتحقيق أهداف المرحلة القادمة من رحلتنا التنموية".