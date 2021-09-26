شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو يشعل مواقع التواصل.. طفل عراقي يستجدي الموت بعد تعذيبه على يد والده والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تفاعل عديد كبير من رواد مواقع التواصل مع فيديو لطفل عراقي وهو يتوسل الموت عند تعرضه للتعذيب من قبل والده.

وكان نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو يظهر به الطفل وهو مقيد بسلاسل والدماء تسيل على وجهه.

كما تصدر وسم #أنقذوا_الطفل_محمد قائمة أكثر المواضيع تداولا عبر منصة تويتر في العراق، إضافة إلى ظهور الوسم في قائمة الترند في دول عربية.

ودفعت الحادثة رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، للتدخل موجها أوامره بتنفيذ الإجراءات القانونية، واحتجاز المواطن الذي ظهر في مقطع الفيديو والتحفظ على الطفل وتأمين سلامته ورعايته.

ووجهت الشرطة المجتمعية العراقية دعوة للعراقيين، من خلال مقطع فيديو، لمساعدة الشرطة للوصول إلى الطفل المعنف والإبلاغ عن عنوانه أو أي معلومة عنه تساهم بالوصول إليه.