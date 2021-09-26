انت الان تتابع خبر لتجفيف منابع الإرهاب.. انطلاق عملية أمنية في ديالى والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاحد، انطلاق عملية أمنية لتجفيف منابع الإرهاب في ديالى.
وذكرت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "قيادة عمليات ديالى شرعت بتنفيذ عملية نوعية من خلال قطعات الفرقة الأولى بالجيش العراقي لمداهمة وتفتيش حاوي العظيم والقرى المحاذيه له".
وأضافت أن "العملية تهدف الى تجفيف منابع الإرهاب وإلقاء القبض على المطلوبين وتدمير الأوكار وتطهير الأراضي ضمن قاطع المسؤولية".
وأضافت أن "العملية تهدف الى تجفيف منابع الإرهاب وإلقاء القبض على المطلوبين وتدمير الأوكار وتطهير الأراضي ضمن قاطع المسؤولية".