لتجفيف منابع الإرهاب.. انطلاق عملية أمنية في ديالى

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "قيادة عمليات ديالى شرعت بتنفيذ عملية نوعية من خلال قطعات الفرقة الأولى بالجيش العراقي لمداهمة وتفتيش حاوي العظيم والقرى المحاذيه له".

وأضافت أن "العملية تهدف الى تجفيف منابع الإرهاب وإلقاء القبض على المطلوبين وتدمير الأوكار وتطهير الأراضي ضمن قاطع المسؤولية".

