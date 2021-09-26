انت الان تتابع خبر صحيفة بريطانية: كريستيانو يخطط للاعتزال في مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووقع كريستيانو رونالدو ، البالغ 36 عاما، عقدا لمدة موسمين مع مانشستر يونايتد، مع إمكانية تمديده لموسم ثالث، الصيف الماضي، بعد مغادرته لفريق يوفنتوس عائدا لفريقه السابق في إنجلترا.

ويعتقد النرويجي أولي غونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، أن النجم البرتغالي قادر على مواصلة اللعب في المستوى العالي حتى بلوغه 40 عاما، وهو ما يعني إمكانية بقائه في الفريق لموسم رابع.



وبحسب الصحيفة، يفكر كريستيانو رونالدو في دخول عالم التدريب وقيادة مانشستر يونايتد مستقبلا، الفريق الذي كان له الفضل في تقديمه للعالم كنجم حين جلبه المدرب الأسطورة السير أليكس فيرغسون وعمره 18 عاما من سبورتينغ لشبونة صيف 2003.

وقد يدرب كريستيانو رونالدو ابنه كريستيانو جونيور البالغ 11 عاما، الذي يلعب حاليا في صفوف الفئات الصغرى لمانشستر يونايد قادما بدوره من يوفنتوس.

وخضع كريستيانو جونيور لاختبار من قبل مدربي الفئات الصغرى في مانشستر يونايتد وظهر مبتسما خلال أخذه صورا مع ابن زميل والده الصربي نيمانيا ماتيش، البالغ 10 سنوات، والثنائي يلعبان في صفوف صغار الفريق الإنجليزي.



لعب كريستيانو جونيور سابقا في صفوف شباب يوفنتوس وسجل أربعة أهداف في أول ظهور له وهو في التاسعة من عمره.

وقال مصدر للصحيفة: "كريستيانو رونالدو قال سابقا إنه عاد لمانشستر يونايتد لمساعدتهم على الفوز بالألقاب، لكن في فكره سيلعب معهم لأكثر من العقد الحالي، إنه دائما في أفضل حالاته ويحب إظهار أن لا شيء مستحيلا".

وأضاف إنه "مهووس بكرة القدم ويعرف كل شيء عن اللعبة، بدأ الكثير من اللاعبين مسيرتهم التدريبية في مانشستر يونايتد، لذلك يعتقد أن هذه قد تكون طريقة جيدة لبدء الفصل الثاني من مسيرته".

وعبر كريستيانو رونالدو سابقا عن رغبته في رؤية ابنه كريستيانو جونيور لاعبا كبيرا في كرة القدم، قائلا: "أرغب في أن يكون لاعب كرة قدم لأن لديه شغفا بالرياضة، فهو منافس يكره الخسارة".