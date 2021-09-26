انت الان تتابع خبر ممثلة كويتية تعلن اعتزالها التمثيل نهائياً (فيديو) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الممثلة الكويتية سعاد سليمان “سعودة” اعتزالها التمثيل نهائياً، وذلك خلال فيديو نشرته عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي.
وعن سبب الاعتزال قالت :”إني انقبلت الحمد لله بتربية أساسية التخصص لأبيه بخلي حياتي دراسة وعيالي مو فاضية حق التمثيل”.
وتابعت: “أساساً من تحجبت أنا رافضة إني أكون ممثلة، ما أبي شي يخدش حجابي وانا موجودة مو معنى إني مو ممثلة خلاص انتهت الحياة”.
وأضافت :”لا عادي بصورلكم مقاطع متى ما قدرت لكن حياتي بكرسها لعيالي ودراستي”.
الجدير بالذكر أن سليمان كانت قد أعلنت قبل فترة عن ارتدائها الحجاب بشكل رسمي.