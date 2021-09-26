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ممثلة كويتية تعلن اعتزالها التمثيل نهائياً (فيديو)

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الممثلة الكويتية سعاد سليمان “سعودة” اعتزالها التمثيل نهائياً، وذلك خلال فيديو نشرته عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي.

وعن سبب الاعتزال قالت :”إني انقبلت الحمد لله بتربية أساسية التخصص لأبيه بخلي حياتي دراسة وعيالي مو فاضية حق التمثيل”.

 

وتابعت: “أساساً من تحجبت أنا رافضة إني أكون ممثلة، ما أبي شي يخدش حجابي وانا موجودة مو معنى إني مو ممثلة خلاص انتهت الحياة”.

 

وأضافت :”لا عادي بصورلكم مقاطع متى ما قدرت لكن حياتي بكرسها لعيالي ودراستي”.

 

الجدير بالذكر أن سليمان كانت قد أعلنت قبل فترة عن ارتدائها الحجاب بشكل رسمي.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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