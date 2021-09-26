نشطاء المناخ في ألمانيا يوقفون إضرابهم عن الطعام.. اعرف القصة

محمد الفلاح - الأحد 26 سبتمبر 2021

أوقف ناشط ألماني في مجال المناخ وداعمة له في ألمانيا إضرابهما أمس في برلين، بعد أسابيع من الإضراب عن الطعام، وأيام من الامتناع عن تناول المياه والسوائل أيضاً.



وقال الناشط هينينج يشكه، على موقع «تويتر»، إن أولاف شولتس، مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب المستشار الألماني، وعد في السابق بإجراء مناقشة عامة في غضون الأسابيع الأربعة المقبلة حول الحالة الطارئة للمناخ.

وأكد الحزب الاشتراكي الديمقراطي هذه المعلومات.

وكان يشكه أعلن الإضراب عن الطعام منذ بداية أغسطس الماضي، وانضمت إليه الناشطة ليا بوناسيرا (24 عاماً) فيما بعد.

وفي حين أنهى آخرون إضرابهم، كان هذان الاثنان قد أعلنا، أمس، أنهما لن يشربا سوائل.

ومن دون تناول السوائل، فإن صحة الاثنين مهددة بعواقب خطيرة قد تفضي إلى الوفاة في غضون أيام قليلة.

وبحسب المشرفين الصحيين، قُدمت مساعدة طبية لهما.

وكتب شولتس، على «تويتر»: «أنا سعيد لأن المضربين أقلعوا عن الإضراب وشربوا وتناولوا الطعام مرة أخرى، فالحياة تأتي أولاً، وأنا أؤكد عرضي بإجراء محادثات بعد الانتخابات، وسوف ألتزم بذلك».

كان المضربان طلبا من المرشح شولتس إعلان حالة طوارئ مناخية في البلاد.