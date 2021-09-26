تعرف على النتائج الجزئية المبكرة للانتخابات البرلمانية بأيسلندا

محمد الفلاح - الأحد 26 سبتمبر 2021

أشارت النتائج الجزئية المبكرة للانتخابات البرلمانية بأيسلندا أن الائتلاف الحاكم يتجه لحصد الأغلبية في معظم أقاليم البلاد.



وأظهرت النتائج كذلك أن حركة اليسار الأخضر بزعامة جاكوبسدوتير ستخسر عدة نقاط مئوية، بينما الشريك الأصغر من شريكيها في الائتلاف، الحزب التقدمي الزراعي، سيكسب أرضية.

ومن المتوقع أن يحتفظ الائتلاف الحاكم في أيسلندا بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية في البلاد على الرغم من الخسائر التي عانى منها حزب رئيسة الوزراء كاترين جاكوبسدوتير.

ومن المرجح أن تكون القوة الأكبر هو الحزب الآخر الشريك في الآئتلاف، وهو حزب الاستقلال المالي المحافظ، الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق بيارني بينيديكتسون.

ويعد برلمان أيسلندا المؤلف من 63 مقعدا من أقدم البرلمانات في العالم، ويتعين الفوز بعدد 32 مقعدا لتحقيق الأغلبية، ومن المتوقع أن تصدر النتائج النهائية صباح اليوم.

وحكمت جاكوبسدوتير الجزيرة التي يبلغ تعدادها 360 ألف نسمة لأربعة اعوام، ودخلت في أئتلاف غير معتاد مع حزب الاستقلال المالي والحزب التقدمي بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة عام 2017.

وأشارت الاستطلاعات قبل التصويت إلى أنه ستكون هناك أغلبية مجددا للائتلاف المكون من الأحزاب الثلاث.