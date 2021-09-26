تعرف على الوزراء الجدد في حكومة دولة الإمارات

محمد الفلاح - الأحد 26 سبتمبر 2021

تعديلات في تشكيلة مجلس الوزراء بالإمارات مع تبني منهجية جديدة للعمل الحكومي الاتحادي للسنوات الـ50 القادمة في خطوات تدشن مرحلة جديدة.



الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أعلن عبر حسابه بموقع تويتر، التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الاتحادية التي تتكون من 33 وزيرا برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وكشف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد جاء بعد التشاور مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

وأعلن مع التشكيل الجديد "عن منهجية جديدة للعمل الحكومي الاتحادي للخمسين عاماً الجديدة"، لافتا إلى أن "الحكومة الجديدة ستعمل بالمنهجية الجديدة التي أطلقناها اليوم، وستركز على الأولويات التي اعتمدها رئيس الدولة ضمن مبادئ الخمسين، وستواكب المرحلة القادمة بكل متغيراتها وتحدياتها وسرعة تطوراتها لتحقيق أهداف المرحلة القادمة من رحلتنا التنموية".