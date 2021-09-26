محمد الفلاح - مصرع 3 وإصابة العشرات جراء حادث قطار بمونتانا الأمريكية

الأحد 26 سبتمبر 2021

لقي ما لا يقل عن 3 أشخاص مصرعهم، الأحد، وأصيب أكثر من 50 آخرين إثر انحراف قطار عن القضبان في ولاية مونتانا الأمريكية.



وقالت أماندا فريكل، منسق خدمات الطوارئ والكوارث في هيل كاونتي، إن "الحادث أثار استجابة محمومة من رجال الإنقاذ الذين سارعوا لإخراج الركاب من السيارات.

وأضافت أن "أكثر من شخص حالتهم خطرة لكن السلطات لم تكشف بعد عن أي تفاصيل أخرى".

ولفتت إلى أن "رجال الإنقاذ من 6 مقاطعات توجهوا إلى موقع الحادث وأن ما يصل إلى 5 مستشفيات في حالة تأهب لاستقبال الركاب المصابين".

وأضافت أنه كان هناك أيضا عدد من المروحيات الطبية واقفة على مقربة.

قالت المأمورة دونا ويت من مقاطعة تول في مونت: "كل مقاطعة في الجوار تساعد".

وقام المسؤولون بإجلاء الناجين إلى موقعين منفصلين وقاموا بإحصاء عدد الأشخاص.

وقالت شركة ركاب السكك الحديدية الوطنية "أمتراك"، إن "5 سيارات في قطار إمباير بيلدر خرجت عن مسارها حوالي الساعة 4 مساءً".

وأضافت ـمتراك، في بيان، أن "نحو 147 راكبا و13 من أفراد الطاقم كانوا على متن القطار عند الإبلاغ عن الحادث".

وأضافت الشركة أنها "تعمل مع السلطات المحلية لنقل الركاب المصابين وإجلاء جميع الركاب الآخرين بأمان".