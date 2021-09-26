محمد الفلاح - الجيش اليمني: ميليشيا الحوثي تستهدف مأرب بصاروخين سقطا في منطقة سكنية

الأحد 26 سبتمبر 2021

أعلن الجيش اليمني، فجر الأحد، أن ميليشيا الحوثي استهدفت مأرب بصاروخين باليستيين سقطا في منطقة "كرى" الآهلة بالسكان، ما ادى الى أضرار بمستشفى المنطقة وارهاب النساء والاطفال، بحسب العقيد يحيى الحاتمي، رئيس قطاع الإعلام العسكري في الجيش اليمني.



وفي وقت سابق السبت، أكد الجيش اليمني مصرع وإصابة العشرات من ميليشيا الحوثي جنوبي محافظة مأرب شمالي شرق البلاد.

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني إن "الجيش والمقاومة ورجال القبائل يخوضون معارك متواصلة ضد ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في مختلف جبهات القتال جنوب مأرب".

وأضاف أن"المعارك التي دارت منذ فجر السبت أسفرت عن سقوط العشرات من ميليشيا الحوثي بين قتيل وجريح، إضافة إلى تدمير 6 أطقم و4 عربات قتالية بقصف مدفعي لقوات الجيش وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية".

وأشار المصدر إلى أن المعارك تواصلت بإسناد مباشر من طيران تحالف دعم الشرعية، وسط خسائر بشرية ومادية مهولة في صفوف الميليشيا الإيرانية.

وكان رئيس أركان المنطقة العسكرية الثالثة في الجيش اليمني، العميد الركن عبدالرقيب دبوان، أكد أن الجيش والمقاومة ورجال القبائل كبّدوا ميليشيا الحوثي المتمردة خسائر كبيرة في العتاد والأرواح في جبهات القتال جنوب محافظة مأرب.

وقال العميد دبوان في تصريح نشره، المركز الإعلامي للجيش اليمني، من الخطوط الأمامية جنوب مأرب، إن جثث قتلى ميليشيا الحوثي تملأ الشعاب والوديان، فضلاً عن المعدات والآليات التي دمّرتها نيران الجيش وغارات التحالف.

وأضاف أن ميليشيا الحوثي في أضعف حالاتها، وباتت تدفع بمشرفيها لتصفية جرحاها وقتل عناصرها التي تفر من ميدان المعركة.

وأضاف: "مستمرون في المعركة حتى تحرير صنعاء وكل شبر في اليمن، وتخليص الشعب اليمني من المعاناة الإنسانية التي أنتجتها الجائحة الحوثية إلى الأبد".

وعبر رئيس أركان المنطقة العسكرية الثالثة عن شكره للإسناد المباشر من قبل طيران تحالف دعم الشرعية، بقيادة السعودية، في هذه المعركة الفاصلة.