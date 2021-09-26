محمد الفلاح - قتلى وجرحى في استهداف حوثي لاحتفال وطني بمحافظة حجة

الأحد 26 سبتمبر 2021

قتل 4 جنود من القوات الحكومية مساء السبت، وأصيب 18 آخرون، بينهم مدنيون، في قصف صاروخي شنته مليشيات الحوثيين على احتفال وطني بمحافظة حجة، شمال غرب اليمن.



وذكرت مصادر إن مليشيات الحوثيين قصفت حفلا نظمته السلطات الحكومية بمديرية ميدي، بمحافظة حجة، لإحياء الذكرى الـ 59 لثورة سبتمبر، بمشاركة القوات المسلحة بالمديرية.

وقالت المصادر إن صاروخين باليستيين سقطا قرب موقع الاحتفال الوطني الذي حضره مدنيون، وتسببا بمقتل 4 من أفراد القوات الحكومية وإصابة نحو 18 آخرين بينهم مدنيون، في حصيلة أولية.

وأكدت وسائل إعلام محلية، أن الصاروخين سقطا بعد دقائق من انتهاء فقرات الحفل الذي شهد إيقاد شعلة الثورة اليمنية.