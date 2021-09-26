شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاز 14 جنديا مكسيكيا عبروا الحدود الأمريكية بالخطأ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية إن ضباط الحدود الأمريكية احتجزوا 14 جنديا مكسيكيا في وقت مبكر من صباح السبت لعدة ساعات بعد أن عبروا الحدود إلى إل باسو بولاية تكساس الأمريكية، قادمين من سويداد خواريز المكسيكية.

وقال مكتب الجمارك وحماية الحدود لرويترز في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني "بعد منتصف الليلة الماضية بقليل، لاحظ ضباط إدارة الجمارك وحماية الحدود الذين يعملون عند جسر المعبر الدولي الأمريكي في إل باسو عبور مركبتين عسكريتين مكسيكيتين الحدود ودخولهما الولايات المتحدة".

وأضاف المكتب أن الجنود المكسيكيين قالوا إنهم لم يدركوا أنهم دخلوا الولايات المتحدة وأن ضباط الحدود الأمريكيين قاموا بتأمين أسلحتهم ومعداتهم من أجل "السلامة والتعامل معهم". وقال المكتب إنه جرى الاتصال بالقيادة العسكرية المكسيكية التي وصلت بعد ذلك بوقت قصير.

وجرى التعامل مع 13 جنديا مكسيكيا دون أي مشكلات، لكن الجندي الأخير دفع غرامة مالية بعد أن عثر ضباط الجمارك الأمريكية في حوزته على كمية من الماريجوانا لاستخدامه الشخصي.