شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاز 14 جنديا مكسيكيا عبروا الحدود الأمريكية بالخطأ والان نبدء بالتفاصيل
وقال مكتب الجمارك وحماية الحدود لرويترز في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني "بعد منتصف الليلة الماضية بقليل، لاحظ ضباط إدارة الجمارك وحماية الحدود الذين يعملون عند جسر المعبر الدولي الأمريكي في إل باسو عبور مركبتين عسكريتين مكسيكيتين الحدود ودخولهما الولايات المتحدة".
وأضاف المكتب أن الجنود المكسيكيين قالوا إنهم لم يدركوا أنهم دخلوا الولايات المتحدة وأن ضباط الحدود الأمريكيين قاموا بتأمين أسلحتهم ومعداتهم من أجل "السلامة والتعامل معهم". وقال المكتب إنه جرى الاتصال بالقيادة العسكرية المكسيكية التي وصلت بعد ذلك بوقت قصير.
وجرى التعامل مع 13 جنديا مكسيكيا دون أي مشكلات، لكن الجندي الأخير دفع غرامة مالية بعد أن عثر ضباط الجمارك الأمريكية في حوزته على كمية من الماريجوانا لاستخدامه الشخصي.