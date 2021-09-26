شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا.. انتخابات لتمهيد الطريق لأول حكومة في حقبة ما بعد "ميركل" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوجه الألمان اليوم الأحد إلى صناديق الاقتراع لتحديد الاتجاه السياسي لأكبر اقتصاد في أوروبا بعد ما يقرب من 16 عاما من عهد المستشارة أنجيلا ميركل.

الانتخابات بالغة الأهمية حيث يتعين على من يريد الفوز بها التغلب الحزب الأشتراكي الديمقراطي من تيار يسار الوسط بعد الصعود الثابت غير المتوقع للحزب إلى قمة استطلاعات الرأي.

ويعتبر مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب المستشارية، أولاف شولتس، 63 عامًا، والذي عمل مع ميركل عن قرب كوزير للمالية خلال السنوات الأربع الماضية، هو المرشح المتصدر للسباق لخلافتها على منصبها في المستشارية.

وتعتبر ميركل ثاني أطول زعيم يتولى السلطة في البلاد بعد هيلموت كول، الذي قاد ألمانيا من خلال إعادة التوحيد.