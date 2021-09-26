شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة استخدامها كعلف وسماد عضوى.. اعرف ضوابط التخلص من المخلفات الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نص القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، على إنشاء هيئة عامة تسمى "جهاز تنظيم إدارة المخلفات" كما تضمن ضوابط واشتراطات بشأن التخلص من المخلفات الزراعية، وكيفية إعادة استخدامها كعلف للحيوان وسماد عضوى، وفيما يلى نستعرض ذلك.

ووفقا للقانون

على الجهات الإدارية المختصة ومديريات الزراعة اتخاذ جميع التدابير نحو توفير الأراضي اللازمة والكافية لإدارة المخلفات الزراعية بما في ذلك إعادة استخدامها في المجالات المختلفة مثل علف للحيوانات أو كسماد عضوي أو كوقود بديل أو غيرها، كما تختص بالتنسيق مع الجهاز بالإشراف على تنظيم وتخطيط ومراقبة الإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التي يلزم على الجهات الإدارية المختصة اتخاذها لتحفيز معالجة المخلفات الزراعية وآليات نقل تلك المخلفات إلى المواقع الخاصة لمعالجتها وآليات التمويل والحوافز الاقتصادية لتعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية.

ويحظر إلقاء المخلفات الزراعية في المجاري المـائية أو التخلص منها في غير الأماكن المخصصة لذلك.

ولمولد المخلفات الزراعية أو حائزها اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإعادة استخدامها أو معالجتها فى أماكن تولدها أو في الأماكن التي تحددها الجهة الإدارية المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القـانون التدابير التي يتعين علي مولد المخلفات الزراعية اتخاذها.