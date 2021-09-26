الإعلان فى دور السينما حال وجود مشاهد يحظر عرضها على الأطفال وغرامة للمخالف

القاهرة - سامية سيد - أكد قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنه 1996 والمعدل برقم 126 لسنه 2008، ضرورة قيام مديرى السينمات بالإعلان في مكان العرض ما يفيد حظر مشاهد العرض علي الإطفال ويواجه المخالف بالغرامة.

وتقضي مادة 91 من القانون بأنه على مديري دور السينما وغيرها من الأماكن العامة الممائلة أن يعلنوا في مكان العرض وفي كافة وسائل الدعاية الخاصة ما يفيد حظر مشاهدة العرض على الأطفال ، ويكون ذلك الإعلان بطريقة واضحة ، وباللغة العربية.

وعاقبت الفقرة الثانية من المادة 92 المخالف لحكم المادة 90 بغرامة لاتقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنية.