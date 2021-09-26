محمد الفلاح - ضربات موجعة للحوثيين في ثلاث جبهات يمنية

الأحد 26 سبتمبر 2021

دارت اشتباكات عنيفه في جبهات الساحل الغربي، منذ مساء الجمعة حتى صباح السبت، انتهت بخسائر كبيرة في صفوف مليشيات الحوثي.



وقالت القوات المشتركة اليمنية، في بيان، إنها "لقنت مليشيات الحوثي دروساً قاسية باشتباكات تواصلت من ساعات المساء الأولى من يوم الجمعة حتى صباح السبت، في ثلاثة محاور بجبهة حيس، فضلاً عن خسائر بضربات موجعة في جبهات أخرى داخل مدينة الحديدة وريفها، غربي اليمن".

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة، بأن وحدات نوعية نفذت عمليات غرب مدينة حيس امتداداً إلى الحدود الإدارية لمديريتي الجراحي والتحيتا وسحقت محاولات جديدة للمليشيات التابعة لإيران لإعادة ترتيب دفاعاتها ومحاولاتها الاقتراب من خطوط التماس صوب حيس، وكبدتها خسائر بشرية ومادية فادحة في العدد والعتاد.

وأكدت القوات المشتركه مقتل وجرح العشرات من عناصر المليشيات وتدمير آليات، وتحصينات بفضل التخطيط المحكم لقواتها في مسرح العمليات والذي أفقد مليشيات الحوثي القدرة على استخدام أسلحتها وأجبرها على الفرار تاركة وراءها عددا من الجثث وأسلحة وعتاد للانقلابيين.

ووزع الإعلام العسكري للقوات المشتركه فيديو يوثق جانباً من الاشتباكات وشجاعة أفراد القوات المشتركة.

كما تظهر المشاهد المعنويات العالية لعناصر القوات المشتركة حيث قاد أحد عناصرها آلية تحمل سلاح "بي 10" خلفتها عناصر المليشيات التي فرت مذعورة.

وتزامناً مع الاشتباكات في جبهات حيس ضاعفت القوات المشتركة خسائر المليشيات الحوثية بقصف مركز على أهداف ثابتة ومتحركة في مدينة الحديدة، كيلو 16 والصالح وقطاع مطار، وشرق منطقة الفازة التابعة لمديرية التحيتا، وفقاً لذات المصدر.

وتضمن الفيديو إحراق طقم تابع للانقلابيين بمن على متنه، وفرار بقية العناصر المتمركزة في الموقع المستهدف شرق منطقة الفازة.