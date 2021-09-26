تفاصيل استكمال التوسعات فى الصوب الزراعية: 20 ألف صوبة العام الجارى

القاهرة - سامية سيد - يعد التوسع في إنشاء الصوب الزراعية أحد البرامج الهامة المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجارى والمقدمة من وزارة التخطيط، ووافق عليه البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) ، والذي يأتي في إطار المشروع القومي لإنشاء 100 ألف صوبة، والذي جاء تدشينه في نطاق مشروع استزراع 1,5 مليون فدان.

وتشير خطة التنمية إلى أنه فى إطار هذا المشروع، يمكن التوسع بإنشاء نحو 20 ألف صوبة في عام الخطة 21/22.

ووفقا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية يسهم مشروع الصوب الزراعية، في تعظيم المردود الاقتصادي من خلال زيادة الإنتاج من المحاصيل، والتقليل من وحدة المساحة المستغلة، وتوفير كميات المياه المستخدمة، حيث تستهلك الزراعة المحمية من 60 ٪ إلى 70 ٪ من كميات المياه التي تستهلكها الزراعة التقليدية المكشوفة.

وحسب خطة التنمية، تخصص هذه الصوب لزراعة الطماطم والفلفل والخيار والكنتالوب والباذنجان والبصل الأخضر والكوسة والكرنب الأحمر والخس والفاصوليا والبطيخ، وزهور القطف، وذلك في مناطق غرب المنيا، ومنطقة المراشدة وحلايب وشلاتين وواحة الفرافرة .