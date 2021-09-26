شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم انتحاري بمقديشو يقتل 8 أشخاص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الشرطة إن ثمانية أشخاص على الأقل، لقوا حتفهم، وأصيب 12 آخرون أمس السبت، إثر هجوم انتحاري بسيارة مفخخة في العاصمة الصومالية مقديشو.

وقالت الشرطة إن امرأة وطفليها قتلوا في الانفجار الذي وقع بمنطقة الجبتة بالقرب من القصر الرئاسي، بحسب محطة شبيلي الإذاعية.

وأعلنت جماعة الشباب مسؤوليتها عن الانفجار، وقالت إنه استهدف مسؤولين حكوميين، وآخرين كانوا متجهين إلى القصر الرئاسي.

وقال شهود عيان إنهم سمعوا دوي انفجار ضخم وسط العاصمة، وسط إجراءات أمنية مشددة تتخذها الشرطة.

ونقلت محطة شبيلي الإذاعية عن الشهود القول إن الانفجار نجم عن هجوم انتحاري وقع عند مفترق الجبتة بالعاصمة، وأضافت أن قوات الأمن فرضت طوقا أمنيا حول موقع الانفجار.

وكانت شبيلي ذكرت في وقت سابق أن اثنين من ضباط الشرطة الصومالية لقيا حتفيهما وأصيب ثلاثة آخرون في الانفجار الذي وقع أمام أحد مراكز الشرطة بالعاصمة.

وأضافت أن الانفجار دمر عددا من السيارات الفاخرة والدراجات النارية.