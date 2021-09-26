بالصور.. تشيع جثمان الطفلة منار ضحية الطبيب البيطري بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية_مروة شاهين:

شيع أهالي قرية الفرستق بمركز بسيون بمحافظة الغربية اليوم الأحد، جثمان الطفلة منار عبده التي توفت أثر حقنة خطأ من صيدلية يديرها طبيب بيطري يقوم بتشخيص المرضي ووصف دواء لأمراضهم بمدينة بسيون.

كانت قرية الفرستق شهدت أمس السبت، وفاة طفلة عمرها ٤ سنوات، بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة حقنتين خطأ من طبيب بيطري يدير صيدلية زوجته بعدما لجأت له والدتها لارتفاع درجة حرارة الطفلة.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مستشفى المنشاوي العام بوصول الطفلة منار عبده 4 سنوات، من قرية الفرستق، فى حالة إعياء شديد ووفاتها.

وبسؤال والدتها قالت أن الطفلة كانت تعاني من ارتفاع شديد في درجة الحرارة وتوجهت إلى إحدى الصيدليات بمدينة بسيون، وكان متواجد في الصيدلية طبيب بيطري زوج صاحبة الصيدلية و أعطي لها حقنين مما أدى إلى فقدانها الوعي وتم نقلها إلى المستشفى وتوفيت.

تم تحرير محضر، واخطار النيابة التي أمرت بالقبض علي الطبيب وحبسه ٤ أيام علي ذمة التحقيقات، وتشريح جثمان الطفلة لبيان سبب الوفاة.

ومن جانبه قال الدكتور هاني دنيا، نقيب الصيادلة بالغربية، أنه تم استعداء الطبيبة صاحبة الصيدلية التي كان يديرها زوجها الطبيب البيطري وتسبب في وفاة طفلة عمرها ٤ سنوات نتيجة حقنتين خطأ، والتحقيق معها في تركها الصيدلية لزوجها يديرها بدلا منها، مما تسبب في وفاة الطفلة و سوف يكون في عقوبة شديدة علي ذلك الأمر بعد انتهاء نتيجة التحقيقات.