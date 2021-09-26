السيطرة على حريق بمصنع ورق بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

اندلع حريق بمصنع ورق بقرية كفر أبو جمعة التابعة لمركز قليوب، بمحافظة القليوبية، وجرى الدفع ب 5 سيارات إطفاء، وجرى السيطرة على الحريق دون أي خسائر بشرية.

وأخطرت النيابة فأمرت بندب المعمل الجنائي لفحص الحريق لمعرفة أسباب نشوبه، وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات، وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارًا بنشوب حريق هائل بمصنع ورق بقرية كفر أبو جمعة التابعة لدائرة المركز، وانتقلت على الفور قوات الإطفاء.

وبالفحص تبين أن المصنع ملك المدعو "أحمد.خ"، والتهمت النيران جميع محتويات المصنع، وجاري عمليات التبريد، دون خسائر في الأرواح.