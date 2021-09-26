اليوم.. الحكم في دعوى مجلس الأهلى ضد مرتضى منصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تصدر المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، الحكم في دعوى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ضد رئيس نادي الزمالك الأسبق المستشار مرتضى منصور التي يتهمه فيها بالسب والقذف والإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كشفت أوراق الدعوى التي حملت رقم 1451 سنة 21 أن المستشار مرتضى منصور سب وقذف مجلس إدارة النادي الأهلي، ورئيس النادي الكابتن محمود الخطيب عبر مقطعين فيديو نشرهما عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بتاريخ 7 يناير 2019، و9 يناير 2019، تضمنا إساءات إلى النادي الأهلي ومجلس إدارته.