"فص ملح وداب".. فشل محاولات العثور على جثة "طفلة المنوفية" الغارقة في محطة مياه

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

دفعت شركة مياه مياه الشرب والصرف بمحافظة المنوفية، منذ صباح اليوم بسيارات شفط، لانتشال المياه المتواجدة داخل غرفة لمحطة مياه قرية كفر داوود بالسادات، للبحث عن جثمان الطفلة "سما" 4 سنوات، ولكن باءت المحاولة الأخيرة بالفشل، ولم يُعثر على جسدها الصغير.

وأكد شهود عيان لموقع "الخليج 365"، أن المسؤولين جلبوا خرسانة مسلحة وأغلقوا بها الماسورة التي تتدفق بها المياه من الرياح الناصري للغرفة التي سقطت فيها الطفلة، كي يُسهل عملية البحث، وتمكنوا من رفع كميات المياه بالكامل فلم يظهر أثر للطفلة، كما بحثوا في الماسورة ذاتها إلى جانب شفط غرفة آخرى داخل المحطة، فلم تظهر الجثة وكأنها "فص ملح وداب".

وأفاد الأهالي أن والد الطفلة "هاني الفرجاني" 35 عامًا، كان متواجدًا، وكذلك الأم "صفاء عبد الصادق" 27 عامًا، تابعا كل التطورات من مكان الحادث، حتى فقدا الأمل، وقال الأب: "استعوضت ربنا في بنتي"، وبعدها انصرف الأهالي وكذلك الشرطة والتأمين من المكان.

كانت طفلة تُدعى "سما"، تبلغ من العمر 4 سنوات، قد سقطت في غفلة من والدها في فتحة أعلى غرفة مملؤة بالمياه التي يجري ضخها لمحطة رفع المياه بكفر داوود مركز السادات، وذلك في السادسة والنصف مساء الاثنين الماضي، وظلت الأماني موجودة لدى أسرتها في العثور عليها حتى اليوم السادس "السبت"، والذي فقدوا معه كل الأمل.