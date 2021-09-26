الارشيف / اخبار العالم

حشود إيرانية تقتحم حدود العراق

0 نشر
0 تبليغ

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي حشوداً ضخمة من الإيرانيين، تحاول اقتحام أحد المنافذ الحدودية مع العراق.

كما يوثق الفيديو كسر حشود الإيرانيين للحواجز الحدودية، مع عدم قدرة القوات العراقية للتصدي، بسبب كثرة عدد المقتحمين. وقد أفاد مراسل "RT" في العراق، بإصابة نحو 40 إيرانيا خلال محاولتهم الدخول إلى العراق لأداء مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين المقرر انطلاقها، الإثنين. وذكر ، أن المئات من الإيرانيين تدافعوا مع القوات العراقية التي منعتهم من الدخول إلى العراق في منفذ زرباطية الحدودي، مما أدى إلى إصابة نحو 40 منهم بجروح واختناقات.

وأضاف، أن هناك معلومات تشير إلى وجود وفيات، لكن لم يتم التأكد منها حتى اللحظة.

وجدير بالذكر أن السلطات العراقية منعت الزائرين الإيرانيين من دخول البلاد عبر المعابر البرية وسمحت لـ60 ألف زائر فقط، على أن يدخلوا عبر الموانئ الجوية لأسباب متعلقة بجائحة .

وتوجه آلاف الزوار الإيرانيين إلى حدود العراق في الأيام القليلة الماضية، لكن تم إرجاعهم.


كانت هذه تفاصيل خبر حشود إيرانية تقتحم حدود العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا