الكويت: المرجعيات الثلاث أساس حل الأزمة اليمنية

ابوظبي - سيف اليزيد - نيويورك (وكالات)



جدد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، موقف الكويت الراسخ بأن الحل الوحيد للأزمة اليمنية هو الحل السياسي المبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن، لاسيما القرار 2216.

وأشار رئيس الوزراء الكويتي، في كلمته أمام الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أن استمرار الأزمة في اليمن، وما تحمله من تهديدات متزايدة وخطيرة للأمن والاستقرار الإقليمي ارتبط بالواقع المرصود حول كيفية التعاطي مع قرارات ومخرجات مجلس الأمن ذات الصلة.

وجدد دعم الكويت للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مرحباً في ذات الوقت بالأدوار البناءة التي قامت بها المملكة العربية السعودية من أجل تفعيل تنفيذ اتفاق الرياض، وكذلك مبادرتها للسلام في اليمن.

وجدد في الوقت ذاته إدانته كافة الاعتداءات والهجمات التي تعرضت لها الأراضي السعودية، مؤكداً الدعم لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها.