«الرئاسي الليبي» يدعو دول الجوار لدعم جهود المصالحة

ابوظبي - سيف اليزيد - حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أهمية الدور الأفريقي في حل الأزمة الليبية، سواء عبر الاتحاد الأفريقي مجتمعاً، أو من خلال جهود بلدان القارة منفردةَ، مشيداً بمبادرات دول الجوار في رأب الصدع بين الفرقاء الليبيين، ودفع العملية السياسية، من خلال دعم الحوار السياسي ومخرجاته.

وأشار المنفي، في كلمته خلال اجتماع دول جوار ليبيا، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حالياً بنيويورك، أهمية استتباب الأوضاع في ليبيا، والدور المنوط بدول الجوار في دعم التوصل لتسوية شاملة، تصون مقدرات ليبيا، وتحفظ سيادتها بمنأى عن أي تدخلات خارجية. واستعرض الاجتماع ملف الانتخابات، والتأكيد على إجرائها في موعدها المحدد، كخطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار.

وتطرق المنفي إلى جهود توحيد مؤسسات الدولة المختلفة، التي كانت منقسمة، وآلية العمل لتوحيد باقي المؤسسات، ومنها المؤسسة العسكرية، وكذلك إطلاق مشروع المصالحة الوطنية الذي سيمهد الطريق إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة، يقبل بنتائجها الجميع، حيث طالب في هذا الصدد بمساهمة دول الجوار في تحقيق المصالحة الوطنية بين جميع الليبيين، للعبور إلى مرحلة الاستقرار وبناء الدولة الديمقراطية.

ومن جانبه، شدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، خلال لقاء عقده مع المنفي، على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل.

وفي هذه الأثناء، أكد رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، عدم توصل اللجان المتحاورة بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، إلى أي حلول بخصوص القاعدة الدستورية والقانونية للانتخابات، مشيراً إلى أن البرلمان اتفق مع مجلس الدولة على المناصب السيادية، وأرسل له الملفات، إلا أن مجلس الدولة لم يتجاوب مع مراسلات النواب.

وأكد صالح أن حل الأزمة الليبية يكمن في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وأن من يعتقد أن لديه شعبية فعليه أن يقدّم نفسه لصندوق الاقتراع، مؤكداً في هذا الصدد عدم ترشحه للانتخابات إلا عندما يعلن فتح باب الترشح بشكل رسمي.

من جانب آخر، أكد المحلل السياسي الليبي أحمد المهدوي أن الحديث عن التوازنات القبلية والتحالفات الانتخابية لا يزال مبكراً، مشيراً إلى أن القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات لم تكتمل، في ظل وجود سجال حول قانون انتخاب الرئيس الصادر عن البرلمان الليبي، مشيراً إلى وجود غموض في الموقف الدولي إزاء تأييد أو رفض القانون.

وأشار المهدوي، في تصريحات لـ«الاتحاد»، إلى أن إعلان قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر عزمه الترشح للانتخابات سيعزز المنافسة في السباق الانتخابي، موضحاً أن التحالفات بين القبائل أمر لابد منه، لأن القبيلة في ليبيا لها دور كبير في حسم الانتخابات، ولاسيما أن التركيبة الديموغرافية في البلاد تفرض دور القبيلة في المشهد السياسي الليبي.

وحذر المحلل السياسي الليبي من محاولات جماعة «الإخوان» استباق الاستحقاق الانتخابي، بالترويج لرفض النتائج، في ظل غياب ثقافة قبول الآخر لدى بعض الأطراف الليبية.

لافروف: ضرورة تزامن انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ضرورة انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية، بشكل متزامن، من ليبيا، والمضي قدماً في مشروع المصالحة لضمان إجراء الانتخابات في موعدها، مشيراً إلى دعمه الجهود السياسية الرامية إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا.

وثمن لافروف، خلال لقاء مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في نيويورك، دور المجلس في قيادة المصالحة الوطنية، والتوافق الداخلي. وأشاد لافروف بالخطوات التي اتخذها المجلس مؤخراً بالإفراج عن عدد من السجناء، في إطار مشروع المصالحة الوطنية، الذي أعلن عنه رئيس المجلس الرئاسي الليبي في السادس من سبتمبر الجاري.

ومن جانبه، شدد المنفي، بحسب بيان للمجلس، على العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين ليبيا وروسيا، مؤكداً ضرورة العمل على تعزيزها، في مختلف المجالات. وأشار إلى أهمية الدور الروسي في إنجاح العملية السياسية، والاستقرار في ليبيا.