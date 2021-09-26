تشاد تعتزم مضاعفة حجم الجيش للتصدي للتهديدات الحدودية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبيدجان (وكالات)

من المنتظر أن تضاعف تشاد قريباً حجم جيشها، لمواجهة التهديد الأمني المتنامي عند الحدود من جانب المتمردين الذين يشنون هجمات على أراضيها.

وقال وزير الدفاع التشادي الجنرال داود يايا براهيم، أمام البرلمان إن بلاده ستزيد العدد الإجمالي للقوات من 35 ألفاً حالياً إلى 60 ألفاً بحلول نهاية 2022، مضيفاً: «نحن بحاجة لتعزيز قواتنا لمواجهة التهديدات الأمنية المتعددة عبر المنطقة، وهناك حاجة ليكون جنودنا مستعدين للتدخل في الداخل والخارج».

وتقاتل تشاد المتمردين، الذين يتعدون على أراضيها عند حدودها الشمالية مع ليبيا، وجمهورية أفريقيا الوسطى في الجنوب.

وتشاد مساهم رئيس في قوة متعددة الجنسيات تقاتل المجموعات المرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش» في منطقة الساحل غربي أفريقيا. وجعل الرئيس التشادي الراحل إدريس ديبي نفسه والجيش حليفاً مهماً لفرنسا وأميركا اللتين تخوضان عمليات لمكافحة الإرهاب هناك.

