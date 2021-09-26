الشحنة الرابعة من منحة القمح الأميركية تصل إلى الخرطوم

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 سبتمبر 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أعلنت السلطات السودانية، السبت، عن تسملمها شحنة جديدة من منحة القمح الأميركية، وهي رابع شحنة من نوعها هذا العام.

وقالت وكالة الأنباء السودانية (سونا) إن الشحنة وهي عبارة عن 50 ألف طن وصلت إلى ميناء بورتسودان ويتم تفريغها الآن في الميناء.

وكانت السلطات السودانية قالت في وقت سابق إن الولايات المتحدة ستمنح السودان 300 ألف طن من القمح هذا العام ثم ترتفع إلى 420 ألف طن سنويا من 2022 إلى 2024 بعد شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

أعلن السودان، الأحد، عن تقديم السعودية والإمارات 400 مليون دولار، لمساعدته في توفير مدخلات الإنتاج الزراعى للموسمين الصيفي والشتوى للعام الجاري.

وقالت الوكالة إن السودان تسلم ثلاث شحنات من القمح الأميركي، كل منها 48 ألف طن في يونيو، ويوليو، وأغسطس .

وأضافت أن “من المتوقع وصول شحنات أخرى قبل نهاية العام حيث تبلغ إجمالي الشحنات لهذا العام 300 ألف طن”.

وكانت الحكومة السودانية قد أعلنت في وقت سابق أن السودان لديه احتياطيات استراتيجية من القمح والدقيق تكفي حتى إبريل عام 2022.

لكن وكالة الأنباء السودنية، نقلت عن مسؤول بوزارة التجارة والتموين قوله السبت إن الاحتياطيات تكفي حتى نهاية العام الحالي.

ويستهلك السودان حسب الاحصاءات الرسمية مليوني طن قمح سنويا يتم استيراد معظمها.

ويعاني السودانيون على مدار أشهر في الحصول على رغيف الخبز وتقف الصفوف لساعات أمام المخابز لشراء الخبز.

ومنذ انفصال جنوب السودان عن السودان عام 2011، يعاني اقتصاد البلاد من ارتفاع معدّلات التضخم وتراجع قيمة الجنيه السوداني إثر فقدان عائدات نفطية كبيرة.